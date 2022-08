W Zbąszynku dobiega końca budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Koszarowej. To ważna inwestycja, bo pozwoli mieszkańcom znajdujących się tu bloków odłączyć się od sieci wodociągowej PKP i wpiąć do sieci miejskiej. – To po prostu praktyczniejsze rozwiązanie, a także bardziej komfortowe, bo woda z sieci miejskiej jest lepsza – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Dodajmy, że budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Koszarowej w Zbąszynku to koszt 1 miliona 368 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło ponad milion złotych.