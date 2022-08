Klasyk śpiewał kiedyś, że piosenka jest dobra na wszystko ale książki również szczególnie na wakacjach. Mimo, że czytamy coraz mniej bo jak pokazują badania Biblioteki Narodowej w zeszłym roku tylko 38 % Polaków sięgnęło po jedną chociaż książkę to i tak nasz urlop może być wypełniony dobrą lekturą. My zapytaliśmy naszych mieszkańców jak to jest z czytaniem na wakacjach.

Jak twierdzi jeden z naszych rozmówców książki to ubogacenie naszego słownictwa i nowe doświadczenia więc warto jednak czytać nawet w wakacjach.