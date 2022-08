Wśród premier tego tygodnia tym razem spory ładunek polskich hitów, które zaprezentują Kamil Bednarek, Blue Cafe, Stan Zapalny i Kaśka Sochacka. Mamy też jedyny zagraniczny rodzynek, a właściwie rodzynkę, to Carly Rae Jepsen!

KAMIL BEDNAREK Z Życia Jak Najwięcej

Artysta w swojej najnowszej produkcji przykuwa uwagę do wartości, o których w pędzie dzisiejszego świata człowiek zapomniał. Manifestuje radość z życia, z którego powinniśmy czerpać pełną piersią piękno, pozytywy i radość, którymi nas otacza.

„…Świat stoi w ogniu, to przerażające,

dlatego z każdym dniem ŻYCIE ! kocham CIę mocniej!…”

– 'Kochajmy życie, szanujmy drugiego człowieka, łapmy Z ŻYCIA JAK NAJWIĘCEJ.

Dziękuję za wszystko! Kamil’.

Ten utwór to kolejny muzyczny owoc współpracy Kamila z Janem Smoczyńskim. Do współpracy zaproszono niezastąpioną Agnieszkę Musiał, a także perkusistę Radka Pilarza.

BLUE CAFE Nibylandia

Jak mówią Paweł Rurak – Sokal i Dominika Gawęda to piosenka o bliskości, tolerancji, zagubieniu, o relacjach międzyludzkich, o szukaniu światła w mroku. Tytułowa 'Nibylandia’ to miejsce, gdzie moglibyśmy poczuć się bezpiecznie, ukoić ból i pokonać zmartwienia.

Nasz świat bardzo się zmienił, a my staliśmy się jeszcze bardziej samotni i rozdarci. Szukamy bliskości, miłości, spokoju i zaufania. To wartości uniwersalne stają się teraz najważniejsze. Mamy nadzieję, że tym utworem skłonimy słuchaczy do refleksji, która towarzyszy także nam – Nie powinniśmy walczyć ze sobą tylko nawiązywać dialog, w naszej opinii to droga do pokoju, wolności i miłości. Utwór dedykujemy nam wszystkim zagubionym we współczesnej rzeczywistości.

Do udziału w teledysku zespół zaprosił m.in. Julię Sobczyńską, finalistkę ostatniej edycji programu Top Model.

STAN ZAPALNY Montevideo

Częstotliwość, z jaką Stan Zapalny wydaje kolejne piosenki, jest adekwatna do jego temperamentu, tym razem dzieli się z nami kolejnym wakacyjnym numerem. 'Montevideo’ to utwór, w którym energia przenika przez każdy dźwięk. Intensywny, szybki rytm i tekst wyśpiewywany przez artystę tworzą wyjątkowy i oryginalny pop z rockowym sznytem.

– Każdy z nas ma swoje Montevideo – miejsce, do którego chciałby uciec, miejsce, w którym odnajduje spokój. Ja zapraszam Was do mojego.

Stan Zapalny, a prywatnie Staś Szymański, to powiew młodzieńczej, popowo-rockowej świeżości na polskiej scenie. Jego muzyka jest taka jak on sam – autentyczna, przekorna, energiczna, buntownicza, ale i momentami refleksyjna. Odnaleźć w niej można również post-ejtisowe inspiracje, które stanowią ważny element twórczości Artysty.

CARLY RAE JEPSEN Beach House

Nominowana do Grammy, Juno i Polaris Prize Carly Rae Jepsen prezentuje nowy singiel 'Beach House’, który opowiada o udrękach związanych z umawianiem się na randki przez aplikacje.

Za produkcję utworu odpowiada Alex Hope, a autorami są Jepsen, Hope oraz Nate Cyphert. 'Beach House’ to zadziorny i chwytliwy utwór, w którym Carly odchodzi od eterycznej atmosfery 'Western Wind’ na rzecz piosenki gotowej na parkiet. W tekście słyszymy o rozczarowaniach, jakie serwują kolejni kandydaci. Jepsen apeluje do mężczyzn, by od razu stawiali na szczerość. Lepiej od razu usłyszeć informację, która pada w hooku, niż robić sobie nadzieje i wystawiać się na miłosny zawód.

Kilka dni przed premierą singla, Carly Rae Jepsen zapowiedziała premierę płyty 'The Loneliest Time’. Wydawnictwo ukaże się 21 października 2022.

KAŚKA SOCHACKA Spaleni Słońcem

Artystka prezentuje kolejny singiel z płyty 'Ministory’. Piosence 'Spaleni Słońcem’ towarzyszy teledysk w reżyserii Nataszy Parzymies znanej z sukcesu obyczajowego miniserialu 'Kontrola’, którego pierwszy odcinek nakręciła w wieku 18 lat jako pracę zaliczeniową na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Obrazek to wizja Nataszy, która przedstawiła różne emocje bohaterki. W roli głównej wystąpiła Sylwia Gola.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.