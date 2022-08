Farbki, kredki, mazaki, linijki, zeszyty, bloki rysunkowe i inne przybory szkolne – to wszystko będzie zbierane w trakcie kolejnej akcji pod hasłem „Z uśmiechem do szkoły”.

Zbiórkę organizuje Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Jak mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka organizacji, ma ona pomóc wszystkim tym dzieciom, których rodziców po prostu nie stać na przygotowanie im porządnej szkolnej wyprawki:

Sylwia Grzyb podkreśla, że wolontariusze Caritas pomagający w zbiórce „Z uśmiechem do szkoły” będą odpowiednio oznakowani i dobrze widoczni.

Jak zaznacza, do koszy, przy których będą stali, warto włożyć wszystko to, co przyda się dzieciom w szkole:

Dodajmy, że co roku dzięki wsparciu Lubuszan i zbiórce „Z uśmiechem do szkoły” Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej przygotowuje szkolne wyprawki dla ponad tysiąca dzieci.

W tym roku, część zebranych w czasie akcji przyborów szkolnych przekazana też zostanie dzieciom uchodźców z Ukrainy, które uczyć się będą w lubuskich szkołach.