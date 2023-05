We wtorek 23 sierpnia siatkarki AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w trzeciej lidze. Najprawdopodobniej zagrają w rozgrywkach dolnośląsko-lubuskich, ale to się okaże w połowie sierpnia, gdy zamknięta zostanie możliwość zgłaszania drużyn. Póki co akces zgłosiły 4 zespoły dolnośląskie i 4 lubuskie, w tym AZS.

Zamknięty jest już za to skład zespołu, który w tym sezonie jako pierwszy trener poprowadzi Jakub Czarnecki: