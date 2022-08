Dziś do wejścia do zestawienia pretendują nowe utwory Sary James, Natalii Szroeder w duecie z Darią Zawiałow, w zestawie premier także głosy męskie z nowymi singlami – Hrvy, Benson Boone i Duncan Laurence!

SARA JAMES Taka Sama

Ostatnie miesiące to pasmo nieustających sukcesów młodziutkiej Artystki. Najnowsza piosenka to zdecydowany kandydat do hitu letnich imprez i wakacyjnych wypraw. Taneczny bit utworu bardzo szybko wpada w ucho i ciężko będzie prędko się go pozbyć! Żeby jeszcze bardziej zachęcić słuchaczy do wspólnej zabawy, 'Taka Sama’ ukazała się razem z lyric video na kanale YouTube Sary, który fani mogą włączyć do wspólnego śpiewania na letnim karaoke.

NATALIA SZROEDER; DARIA ZAWIAŁOW Czyj Sen Dziś Śnisz

Na taki duet czekaliśmy! W najnowszym kawałku Natalii Szroeder, zatytułowanym 'Czyj Sen Dziś Śnisz?’ usłyszymy Artystkę znaną z takich singli jak 'Punk Fu!’, 'Hej Hej!’ czy 'Za Krótki Sen’.

Jest to wyjątkowy utwór, ponieważ możemy usłyszeć w nim Darię Zawiałow. Wcześniej Artystki niejednokrotnie wspierały się na koncertach, jednak jest to ich pierwszy wspólny kawałek.

Autorką tekstu jest sama Natalia Szroeder, natomiast warstwa muzyczna powstała we współpracy artystki z Archie Shevskym. Wraz z utworem światło dzienne ujrzał również klip, nakręcony przez Martę Brodacką.

Czy utwór stanowi zapowiedź najnowszego krążka artystki? O tym przekonamy się już wkrótce.

HRVY I Wish I Could Hate You

Jeden z najbardziej utalentowanych popowych artystów w Wielkiej Brytanii – HRVY, wydał właśnie swój nowy singel! 'I Wish I Could Hate You’ to solidna porcja tanecznego popu w stylu The Weeknd. Gwarantowany przebój i idealny utwór na lato!



– T jest pierwsza piosenka, jaką kiedykolwiek wydałem, którą napisałem zupełnie sam – opowiada HRVY. – To trochę stresujące, ale także niezwykle ekscytujące, móc zobaczyć reakcję moich fanów. To przyjemnie letni utwór, z chwytliwym refrenem i trochę bardziej indie popowym klimatem niż moje ostatnie wydawnictwa.

BENSON BOONE Better Alone

To ostatni singiel promocyjny amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów Bensona Boone, singiel-zapowiedź debiutanckiego albumu studyjnego Artysty 'Walk Me Home…’.

Utwór pokazuje jak ważne jest odnalezienie komfortu w samotności i umiejętności pokochania siebie zanim zdecydujemy się podarować swoje uczucia drugiej osobie. Benson Boone przyznaje, że w porównaniu do bycia w związku, lepiej jest mu samemu.

– Napisałem tę piosenkę o ludziach, którzy mają problemy w związku, wszyscy doświadczamy tego od czasu do czasu. Czasami, gdy sprawy nie układają się, naprawdę lepiej jest być samemu. Kochanie kogoś jest bardzo ważne, ale bycie niezależnym i kochanie siebie jest równie ważne.

DUNCAN LAURENCE Electric Life

Duncan powraca z długo oczekiwaną nową muzyką, prezentując jedną z najbardziej osobistych piosenek — „Electric Life’.

– To utwór o krzepiącym serce uczuciu pełnym miłości i wdzięczności wobec bliskich, którzy odeszli. To pozytywna piosenka o przemianie głębokiego smutku w nadzieję. Zatopienie się w ten sposób w swoich wspomnieniach przypomina krótką wizytę w niebie i ponowne spotkanie z tymi, których straciliśmy.

Artysta pracował nad nowym materiałem w Los Angeles razem z autorem piosenek i narzeczonym Jordanem Garfieldem pod czujnym okiem znanego producenta Paula Phamousa (Frank Ocean, Nick Jonas).

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.