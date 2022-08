Po 40 wizyt krajowych i zagranicznych, 70 spotkań i wydarzeń międzynarodowych w Polsce, niemal 100 telefonicznych konsultacji ze światowymi przywódcami, 174 podpisane ustawy, 8 zgłoszonych inicjatyw ustawodawczych – złożyło się siódmy rok prezydenta Andrzeja Dudy podała w podsumowaniu KPRP.

Dwa lata temu, 6 sierpnia 2020 r., wybrany na drugą kadencję Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Kancelaria Prezydenta podsumowała drugi rok drugiej kadencji a zarazem siódmy rok prezydentury Andrzeja Dudy.

W punkcie dotyczącym Ukrainy Kancelaria Prezydenta przypomniała, że w sierpniu ub.r. w Kijowie prezydent Duda uczestniczył w obradach szczytu Platformy Krymskiej, czyli w projekcie poświęconym kwestii okupowanego od 2014 roku przez Rosję Półwyspu Krymskiego, i rozmawiał tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz brał udział w uroczystościach z okazji 30–lecia Niepodległości Ukrainy.Z kolei w grudniu w Hucie na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego obradowali prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy, a z prezydentem Ukrainy Andrzej Duda spotkał się również miesiąc później w Wiśle.

Przed rosyjską agresją na Ukrainę, 28 stycznia Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem głównych sił politycznych, podczas którego omówiono m.in. przygotowanie Polski do sytuacji konfliktu na Ukrainie, a 15 lutego odbyło się niejawne posiedzenie Rady Gabinetowej, podczas którego omówiono możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, stan przygotowania służb państwowych oraz działania dyplomatyczne na szczeblu prezydenckim i rządowym, natomiast kilka dni po tym Duda uczestniczył w zorganizowanej z inicjatywy prezydenta USA Joe Bidena wideokonferencji z udziałem przywódców głównych państw NATO i UE.

22 lutego prezydent podpisał postanowienia o pobycie na terytorium Polski dodatkowych sił sojuszniczych.

Na kilkanaście godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę – jak przypomina KPRP – Andrzej Duda razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą przybył do Kijowa, by zapewnić Wołodymyra Zełenskiego o wsparciu. Duda podkreślał wówczas, że Ukraina zasługuje na status kraju kandydującego do UE, a przywódcy przyjęli też wspólną deklarację potępiającą decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” na okupowanych terenach Ukrainy.

Bezpośrednio po wybuchu wojny na 24 lutego Ukrainie polski prezydent rozmawiał z prezydentem Zełenskim oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a także zwołał w BBN odprawę z udziałem premiera, wicepremierów, ministrów, szefów służb oraz dowódców wojskowych. Kolejna narada odbyła się w BBN tego dnia także wieczorem i w następnych dniach odbywały się spotkania kierownictwa państwa.

Dzień po agresji rosyjskiej na Ukrainę w Warszawie odbyło się pilne spotkanie państw Bukaresztańskiej Dziewiątki. Tego samego dnia uczestnicy szczytu B9 wzięli udział online z Warszawy w spotkaniu szefów państw i rządów NATO, które odbywało się w Brukseli.

13 kwietnia prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wizytę w Kijowie, która była pierwszą wizytą głów państw w stolicy Ukrainy od momentu wybuchu wojny, a miesiąc później Andrzej Duda jako pierwszy zagraniczny przywódca od ataku Rosji na Ukrainę wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy.

Prezydent zaangażował się także w pomoc uchodźcom wojennym – przypomina KPRP. Kilka dni po wybuchu wojny złożył wizytę na polsko–ukraińskim przejściu granicznym Korczowa–Krakowiec, gdzie przybyły pierwsze grupy Ukraińców. Kilka dni później decyzją prezydenta i pierwszej damy Agaty Kornhauser–Dudy do bazy noclegowej dla uchodźców zostały zgłoszone ośrodki prezydenckie. Ponadto na Ukrainę skierowano konwoje w ramach akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Andrzej Duda w związku z sytuacją wywołaną przez władze białoruskie na granicy z Polską a także w związku z wojną na Ukrainie zwołał prawie 40 koordynacyjnych spotkań i narad kierownictwa państwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, na których na bieżąco omawiano sytuację bezpieczeństwa oraz ustalano działania władz państwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym.

Czterokrotnie zwoływał też Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie dyskusje poświęcono omówieniu szczytu NATO w Madrycie, sytuacji na Ukrainie, wnioskom ze szczytu NATO oraz rozmowom z prezydentem USA o rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wcześniej o sytuacji związanej z groźbą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Od grudnia ub.r. prezydent korzystał ze wsparcia Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności, którą powołał w ramach Narodowej Rady Rozwoju, a w której skład weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz niezależni eksperci, m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W czasie kryzysu granicznego – prezydent prowadził działania koordynujące politykę służb i instytucji państwa w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym. Rozporządzeniem wprowadził stan wyjątkowy od 2 września 2021 r. w pasie przygranicznym z Białorusią, który obejmował części województw podlaskiego i lubelskiego – obszar 183 miejscowości, a który został przedłużony o kolejne 60 dni.

Z kolei 2 listopada 2021 r. Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Podpisał także postanowienia w sprawie wsparcia Sił Zbrojnych RP w operacji ochrony granicy przez pododdziały z Wielkiej Brytanii oraz Estonii.

Duda sześciokrotnie odwiedzał żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w związku z kryzysem na granicy polsko–białoruskiej. Jedna z kolejnych wizyt odbyła się wieczorem 11 listopada 2021 r., po zakończeniu państwowych uroczystości Święta Niepodległości.

Prezydent uczestniczył w dwudniowym szczycie Sojuszu w Madrycie, na którym przywódcy zdecydowali o przyjęciu nowej Koncepcji Strategicznej, znaczącym zwiększeniu puli sił szybkiego reagowania. W stolicy Hiszpanii otwarto też drogę do akcesji dla Finlandii i Szwecji, a prezydent Biden ogłosił decyzję o ulokowaniu w Polsce na stałe wysuniętego elementu Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA.

Ponadto Andrzej Duda był w stałym kontakcie z resortem obrony oraz dowódcami wojskowymi w związku z operacją zakończenia misji w Afganistanie, zaangażowaniem Sił Zbrojnych w ochronę granicy z Białorusią oraz działaniami związanymi z groźbą rosyjskiej agresji i następnie wojną na Ukrainie.

Przez cały miniony rok prezydentury Andrzej Duda wręczył 36 aktów mianowania na stopnie generalskie (admiralskie).

W ramach swojej aktywności w polityce zagranicznej prezydent odbył ponad 40 wizyt zagranicznych, 70 spotkań i wydarzeń międzynarodowych w Polsce.

Andrzej Duda i Joe Biden rozmawiali w Pałacu Prezydenckim podczas oficjalnej wizyty prezydenta USA w Polsce. Polski prezydent spotkał się także z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

Z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem rozmawiał o partnerstwie strategicznym ws. energetyki podczas roboczej wizyty w Paryżu, o współpracy wojskowej i bezpieczeństwie Ukrainy z premierem Borisem Johsonem w Warszawie i Londynie, o funduszach odbudowy z premierem Kanady Justinem Trudeau w Warszawie, w Ankarze spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem ws. pomocy uchodźcom, w Katarze poruszał kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski, w Egipcie mówił o kryzysie żywnościowym, a sytuację w Polsce w związku z kryzysem uchodźczym, wywołanym rosyjską agresją na Ukrainie przedstawił papieżowi Franciszkowi podczas wizyty w Watykanie.

Wielokrotnie – jak podkreśla KPRP – spotykał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i prezydent Mołdawii Maią Sandu, podnosił kwestie Ukrainy w rozmowach z prezydentem USA i przywódcami B9, udzielał silnego wsparcia białoruskim siłom demokratycznym na czele ze Swiatłaną Cichanouską, przemawiał m.in. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, spotkaniach Inicjatywy Trójmorza i Grupy Arraiolos.

Andrzej Duda wziął także udział w pierwszym od 11 lat spotkaniu Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu, na którym prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec przyjęli wspólną deklarację, w której podkreślono jedność euroatlantycką oraz wezwano Rosję do deeskalacji pod groźbą sankcji.

Prezydent odbył niemal sto telefonicznych konsultacji z europejskimi i światowymi przywódcami dotyczących głównie tematyki zmieniającej się architektury bezpieczeństwa w regionie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydent wystąpił z ośmioma inicjatywami ustawodawczymi. Najważniejszą z nich była nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwidowała Izbę Dyscyplinarną. Ustawa miała odpowiadać na wątpliwości Komisji Europejskiej w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wśród zgłoszonych przez prezydenta projektów ustaw były m.in. propozycje dotyczące wprowadzenia sędziów pokoju, ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej czy nowelizacja o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozwala wcześniejsze przechodzenie na emeryturę osobom, które mają odpowiednio wysoki staż pracy oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Dwukrotnie w ostatnim roku prezydent odmówił podpisania uchwalonych przepisów i zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o ponowne ich rozpatrzenie. Były to: nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz nowelizacja Prawa oświatowego.

Z kolei w marcu Andrzej Duda wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego zgłaszając wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto – pisze KPRP – prezydent angażował się m.in. w promocję szczepień przeciw COVID-19, brał udział w wydarzeniach rocznicowych ważnych dla historii Polski m.in. Narodowym Święcie Niepodległości, 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego czy w Święcie Wojska Polskiego.

15 sierpnia 2021 r. w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ustawa ta powstała z inicjatywy prezydenta i została ogłoszona w 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.