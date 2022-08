Trwają wakacje. Pogoda sprzyja kąpielom w jeziorach. W województwie lubuskim jest dużo akwenów, zachęcających do wypoczynku. Z roku na rok poprawia się także infrastruktura wokół nich, powstają miejsca noclegowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego, punkty z gastronomią. W miejscowości Długie nad jeziorem Lipie część plaży ze względu na prowadzone prace jest niedostępna dla turystów, ale nie zniechęca to Lubuszan do korzystania z uroków tego jeziora.

Rewitalizacja plaży nad jeziorem Lipie potrwa do końca października. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe, miejsca do odpoczynku i rekreacji oraz toalety z przebieralniami i natryskami. Ponadto będzie więcej zieleni. Wytyczone zostaną także miejsca pod foodtrucki, czyli specjalne busy z jedzeniem, które w sezonie będą mogły parkować nieopodal plaży. Inwestycję za ponad 5 mln złotych realizuje miasto i gmina Strzelce Krajeńskie.