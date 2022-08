Parakajakarz Startu Zielona Góra Mateusz Surwiło zajął szóste miejsce w finale A KL 3 (klasy trzeciej) na 200 metrów podczas mistrzostw świata w Kanadzie. Wygrał Hiszpan Juan Valle.

Surwiło popłynął w czasie 42.73 s. i do zwycięzcy stracił 1.05 s.

Wcześniej startował w eliminacjach, z których awansował do półfinału z drugim czasem. W kolejnym etapie był już najszybszy, a to dało mu awans do piątkowego finału, w którym miał spore nadzieje na medal. Finalnie zajął szóste miejsce.