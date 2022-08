Wciskanie kitu odbywa się poprzez stereotypy. Jednym z nich jest mit Solidarności i Edwarda Gierka, a gdzieś dalej w tle „głupiego” Władysława Gomułki. Ja wiem, że trudno odrzuca się stereotypy, szczególnie te, które wryły się nam głęboko w mózgi.

Tymczasem istnieje wiele dowodów na to, że są one fałszywe. Jak zestawić „List do partii” Kuronia i Modzelewskiego z 21 postulatami stoczniowców z sierpnia 80, to prawda jawi się wbrew wielu stereotypom. Bo „List do partii” Kuronia i Modzelewskiego żądał od PZPR, więcej komunizmu, a konkretniej trockizmu. Czym się one różniły? Odsyłam do literatury. W każdym razie obaj późniejsi doradcy Solidarności oczekiwali w 1965 roku od władzy więcej internacjonalizmu i więcej proletariackości. Nie lubili Gomułki za patriotyzm i ta rozpowszechniona niechęć była emocjonalną bazą dla marca 68.

Kiedy zaś przeczyta się 21 postulatów Sierpnia 80, to są tam żądania nie tylko niezależnych od państwa związków zawodowych, ale dania im władzy nad zarządzaniem Polską. A to wręcz kopia sowieckich rewolucyjnych rad robotniczych, rządzących każdą sferą życia społecznego i gospodarczego. Innymi słowy, postulaty stoczniowców z 80 roku miały cofnąć Polskę do Rosji wczesnych lat 20 XX stulecia. A jak się doda do tego odezwę I Zjazdu Solidarności w Oliwie, do wszystkich robotników obozu państw socjalistycznych o wspólną walkę o dobro klasy robotniczej, to mamy żywcem odezwę rodem z międzynarodówki komunistycznej.

Idąc tropem łamania stereotypów, trzeba zauważyć zatem dwie strony społecznego konfliktu w latach 1980-1981. Władzę ewoluującą od stalinizmu do gierksizmu, coraz bardziej rozumiejącą, że socjalizmu nie da się zbudować (to zrozumiał już Gomułka), ale udającą, że go buduje, oraz wielki społeczny ruch zmanipulowany przez byłych aparatczyków i trockistów, pragnących mimo wszystko zbudować socjalizm, na dodatek socjalizm w wersji Trockiego. Ruch korzystający z naiwności i emocji robotników, a mający cofnąć Polskę w rozwoju.

Problem lat 80 generalnie tkwił w niezdolności artykułowania przez władzę potrzeby budowania w Polsce nie socjalizmu a kapitalizmu. PZPR nie miało odwagi otwarcie przekonywać Polaków, że socjalizm jest utopią. Nie umiała Partia się przyznać, do tego, że wszelkie trudności gospodarcze Polski biorą się z niewydolności socjalistycznej gospodarki, czyli braku wolnego rynku. Dlatego współistniały z sobą aparat represji i gospodarcze dosyć karykaturalne próby urynkowienia i omijania regulacjami porohów socjalizmu. Główną bowiem barierą przemiany socjalizmu w kapitalizm był brak prywatnej własności i prywatnych zasobów finansowych. W efekcie zamiast ewolucji wybrano spóźnioną o 10 lat nieudolną rewolucję, w efekcie której dokonano zniszczenia nie całkiem nieefektywnej gospodarki i wpuszczono do Polski obcy kapitał, a Polaków wpędzono w stan ekonomicznej nędzy.

Nic więc dziwnego, że Polacy zdradzeni przez elity Solidarności na powrót pokochali postkomunistów. Władzę w Polsce objęli dawni aparatczycy PZPR’u z prezydentem Kwaśniewskim na czele. Tak zawsze kończą się utopijne sny zrodzone z nieuctwa i ignorancji. Z wiary w suflowane przez ideologów i politycznych cwaniaków stereotypy. Dzisiaj nie inaczej.