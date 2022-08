Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobiegniew to główny cel podpisanej dziś umowy na realizację największej w historii gminy inwestycji. Wartość zadania to 39 milionów złotych, 13 milionów udało się pozyskać z dotacji rządowej. – Projekt składa się z trzech dużych elementów – mówi burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska.

-Podpisana dziś umowa będzie warunkowała rozwój Dobiegniewa – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Dotychczasowa oczyszczalnia została wybudowana w latach 80 ubiegłego wieku. Jej przepustowość to 600 metrów sześciennych na dobę. Nowa oczyszczalnia będzie miała przepustowość 1.000 metrów sześciennych na dobę i dzięki temu będzie można podłączyć do sieci nowych odbiorców. Prace rozpoczną się lada dzień. Inwestycja będzie realizowana do końca 2023 roku.