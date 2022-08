Znamy szczegóły uroczystości, podczas których ksiądz Adrian Put otrzyma święcenia biskupie. Zostanie biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jako zawołanie biskupie przyjmie słowa „In unum congregare” (Zgromadzić w jedno).

Uroczystość odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godz. 12.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Głównym konsekratorem będzie abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a współkonsekratorami – abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński i bp Tadeusz Lityński. W uroczystości wezmą również udział biskupi z sąsiednich diecezji, zwłaszcza tych, które wchodzą w skład Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, duchowieństwo diecezjalne, zaproszeni goście i wierni świeccy.

Informacja prasowa kurii diecezjalnej:

Biskupstwo, to trzeci stopień sakramentu święceń, obok diakonatu i prezbiteratu. Biskupi, jako następcy Apostołów, kierują powierzonymi in Kościołami partykularnymi. W diecezjach, których rozległość, liczba mieszkańców lub inne powody tego wymagają, ustanawia się – obok biskupa diecezjalnego – również jednego lub kilku biskupów pomocniczych. Ich zadaniem jest wspieranie biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzoną mu diecezję.

Obrzęd święceń biskupich ma miejsce podczas mszy św. Po odczytaniu Ewangelii elekt zostaje przedstawiony zgromadzonym wiernym i odczytuje się papieskie pismo nominacyjne. Następnie główny szafarz święceń wygłasza homilię, w której wyjaśnia istotę urzędu biskupiego. Po wysłuchaniu homilii elekt wyraża publicznie wolę wiernego wypełniania powierzanego mu posługiwania biskupiego. Następnie zgromadzeni modlą się za mającego przyjąć święcenia śpiewając litanię do wszystkich świętych. W czasie tego śpiewu elekt leży krzyżem. Po odśpiewaniu litanii ma miejsce istotny obrzęd święceń: główny szafarz święceń oraz inni obecni biskupi wkładają w milczeniu ręce na głowę elekta, po czym główny szafarz wygłasza modlitwę święceń. W jej trakcie diakoni trzymają nad głową elekta otwartą księgę Ewangelii. Po modlitwie głowę nowo wyświęconego biskupa namaszcza się świętym krzyżmem, czyli olejem poświęconym w Wielki Czwartek i służącym do sprawowania czynności sakramentalnych. Obrzęd święceń kończy się przekazaniem księgi Ewangelii, nałożeniem pierścienia biskupiego i mitry oraz wręczeniem pastorału. Nowo wyświęcony biskup otrzymuje również pocałunek pokoju od głównego szafarza i wszystkich obecnych biskupów.

Ks. Adrian Put jest duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Urodził się 4 listopada 1978 r. w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował najpierw jako wikariusz w Lubsku i Gorzowie Wlkp., następnie jako redaktor odpowiedzialny Aspektów – zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela oraz pomocniczy duszpasterz młodzieży. W roku 2015 został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Od 2 sierpnia 2021 r. kieruje jako proboszcz zielonogórska parafią konkatedralną. 28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

Jako swoje zawołanie biskupie biskup nominat przyjął słowa „In unum congregare” (Zgromadzić w jedno). Zgodnie z kościelną tradycją będzie się również posługiwał swoim herbem biskupim.

Opis herbu i wyjaśnienie znaczenia zawołania biskupiego

Herb biskupa nominata wpisany jest w tarczę gotycką dzieloną w pas. Zgodnie z panującymi zasadami nie ma on żadnych ozdób w rodzaju koron, płaszczy, podpór, trzymaczy, ozdób honorowych innych godności. Jest za to zwieńczony zielonym kapeluszem pielgrzymim.

Kapelusz nad tarczą herbową wskazuje miejsce danego prałata w hierarchii kościelnej. Purpurowy przysługuje kardynałom, a zielony używany jest przez patriarchów, arcybiskupów i biskupów. Wywodzi się z kapelusza pielgrzymiego i przypomina o pielgrzymowaniu do Domu Ojca, a także podkreśla obowiązek głoszenia Ewangelii po całej ziemi. Z kapelusza wychodzą dwa rzędy zielonych sznurów, które kończą się sześcioma zielonymi chwostami. Ich liczba wskazuje godność posiadacza herbu. Dwanaście oznacza, że posiadacz tego herbu pełni urząd biskupa.

Za tarczą leży w słup pojedynczy pozłacany krzyż procesyjny również oznaczający godność biskupią posiadacza herbu. Jest on znakiem gotowości głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Wywodzi się on z krzyża noszonego przed papieżem, patriarchą, legatem lub arcybiskupem dla podkreślenia godności osoby.

W górnym polu tarczy barwy czerwonej znajduje się srebrny Baranek Boży ze złotym krzyżem i kielichem ofiarnym. To symbol Chrystusa Zbawiciela. Baranek Boży posiada swoje ważne miejsce we współczesnej lubuskiej heraldyce kościelnej. Znajdował się on już w herbie pierwszego biskupa w Gorzowie Teodora Benscha, który na Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie przybył będąc wcześniej administratorem apostolskim Warmii skąd zaczerpnął ten symbol. Podobnie Baranek Boży występuje zresztą bardzo często jako godło w heraldyce kościelnej i posiada bardzo długa tradycję biblijną. Źródeł tego godła należy się doszukiwać w świadectwie św. Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa Chrystusa mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Baranek występuje już w Księdze Wyjścia jako baranek paschalny (12,3nn) oraz jako ten, który codziennie składany był na ofiarę w świątyni jerozolimskiej (por. Wj 29,38-42; Lb 28,3-8; Ez 46,13-15). Szczególne miejsce w tradycji biblijnej zajmuje proroctwo Izajasza o cierpiącym Słudze Pańskim, porównanym do baranka prowadzonego na rzeź (Iz 53,7). Baranek daje życie poprzez ofiarę swojej własnej krwi. Dla Izraela w niewoli egipskiej krew baranka paschalnego stała się w narzędziem wyzwolenia, a w Nowym Testamencie Syn Boży, który stał się Barankiem ofiarnym, wyzwolił całą ludzkość z grzechu. Potwierdza to nauka św. Piotra: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1,18-19). Baranek Boży symbolizuje także Jezusa Chrystusa, Pana żyjącego w swoim Kościele, a jednocześnie zasiadającego po prawicy Ojca. On jest Panem historii i każdego człowieka. Jest On także centrum Eucharystii i liturgii obejmującej całą ludzkość i kosmos. Apokalipsa św. Jana objawia Baranka w piątym rozdziale opisując niebiańską liturgię. W jej trakcie Baranek odbiera kult boski, a stworzenie śpiewa mu „nową pieśń”, której tematem jest dzieło odkupienia (Ap 5,9nn). Przyjęcie z wiarą ofiary Baranka prowadzi do doświadczenia mocy słów z 19 rozdziału Apokalipsy św. Jana, że prawdziwie „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”, a Zmartwychwstały Chrystus, ciągle obecny we wspólnocie Kościoła, jest zwycięskim Barankiem Paschalnym. Wierzący oddając cześć Zmartwychwstałemu Panu doświadczają, że „Widzenie Baranka jest widzeniem Dnia Chrystusa, tajemnicy Boga, który jest miłością i daje nam życie, składając siebie samego za nas w ofierze […]. Za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię, jest wśród nas Jego Dzień, widzimy Boga, którego Syn czyni siebie Barankiem w zaroślach, w cierniach historii, i niesie za nas te ciernie, staje się dla nas ofiarą, i w ten sposób przywraca nam życie, ogromną prawdziwą radość” (J. Ratzinger). A ks. prof. Wojciech Popielewski przypomni, że: „Księga Apokalipsy przedstawia wspólnotę, która cierpi i modli się. Kiedy zbiera się na modlitwie, nie czyni tego, by zamanifestować swój sprzeciw wobec praktyk religii państwowej, ale by przeżywać w pełni swoje powołanie i na nie odpowiedzieć. Kościół został wezwany, by adorować prawdziwego Boga i Baranka. Gromadząc się w dzień Pański, wspólnota przeżywa obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, który przychodzi w mocy i majestacie Boga. Przychodzi jako ten, który zna cierpienie swojego Kościoła, miłuje go i do niego przemawia. Objawia się jako Baranek Paschalny, który zwyciężył śmierć i jest jedynym Panem. Kościół, który słucha słów proroctwa Księgi, łączy lekturę dziejów z nieustannym wielbieniem Baranka. On bowiem prowadzi historię Kościoła do błogosławionego spełnienia w Królestwie Boga”.

W dolnej części tarczy na błękitnym tle umieszczony jest srebrny most łączący dwa brzegi, a pod nim płynie wzburzona woda. To nawiązanie do jednego z podstawowych zadań każdego biskupa, który jako pontifex (od łac. pons — «most» i facere — «robić»; budowniczy mostów) ma być tym, który ma łączyć tam, gdzie jest podział, ma przekraczać bariery podziałów, te widoczne, a niekiedy niewidzialne, które uniemożliwiają spotkanie. Zadaniem pasterza jest więc przede wszystkim budowanie mostów pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale także pomiędzy ludźmi. Most z herbu przypomina również, że najważniejszym mostem jest zawsze Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, ten, który łączy w sobie to, co ludzkie, z tym, co Boskie.

Dewiza umieszczona pod herbem, nazywana także hasłem pasterskiej posługi: „IN UNUM CONGREGARE” zaczerpnięta została z Ewangelii według św. Jana 11, 51-52: „Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Gromadzenie rozproszonych jest zadaniem każdego biskupa, który jak Chrystus ma wyruszać by odnajdywać zagubioną owcę i by rozproszonych łączyć w jednej wspólnocie Kościoła. Źródłem jedności całej ludzkości jest zbawcze dzieło Pana Jezusa, które pełnię osiągnie w niebie, we wspólnocie zbawionych. Problematyka jedności Ludu Bożego na Środkowym Nadodrzu była podejmowana już w dewizie herbowej bp. Wilhelma Pluty. Jego zawołaniem były słowa „Ut omnes unum sint” pochodzące z Ewangelii według św. Jana 17, 21. Prymas kard. Stefan Wyszyński w liście nominacyjnym bp. Pluty napisał w 1958 roku: „Spełniając ten miły obowiązek – zleconego mi przez Ojca św. – Urzędu Prymasowskiego, przekazuję Waszej Ekscelencji słowa serdecznych życzeń owocnej pracy apostolskiej na rozległym terenie ziemi gorzowskiej, która radośnie przyjmie Syna ziemi śląskiej, aby w Swej działalności kapłańskiej przyczyniał się do umacniania upragnionej jedności Narodu w ramionach św. Matki Kościoła”. Do problemu jedności odwoływał się bp Pluta w swoim orędziu do wiernych z okazji swej sakry: „drugim naczelnym prawem w Kościele musi być jedność. Chrystus Pan modlił się w przeddzień swej śmierci zbawczej za cały Kościół: Niechaj wszyscy będą jednością! Jedność ludu Bożego z biskupami i Ojcem św. w Kościele jest nie tylko nakazem Chrystusa Pana, ale leży u podstaw samej istoty Kościoła, albowiem Kościół przenikają te same siły, które przenikają osobę Chrystusa i Kościół jest wciągnięty w Chrystusowe formy życia”.

Prezentowany Herb ukazuje zatem podstawowe zadanie stające przed biskupem, który ma gromadzić w jedno rozproszonych i prowadzić ich do Chrystusa, prawdziwego Baranka Bożego żyjącego w swoim Kościele; zaś szczytem tego spotkania ma stawać się Eucharystia, będąca ofiarą i ucztą Baranka, który daje życie światu.