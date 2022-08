www.muzykawraju.pl

W dniach 4 – 21 sierpnia XIX(XX) edycja festiwalu „Muzyka w Raju”. Po rocznej przerwie festiwal „Muzyka w Raju” powrócił w wersji koncertowej w roku 2021. W tym roku, oprócz pocysterskiego klasztoru w Paradyżu, miejscami koncertów będą inne miejscowości na Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku. To okazja do spotkania z muzyką w niezwykłych i nieprzewidywalnych wykonaniach, ale także szansa na poznanie tej wciąż nieodkrytej części Polski. Między 4 a 13 listopada odbędzie się internetowa część festiwalu.

Od roku 2003 w pocysterskim klasztorze w Paradyżu-Gościkowie na Ziemi Lubuskiej odbywa się międzynarodowy festiwal muzyki dawnej „Muzyka w Raju”. W ciągu dwudzistu lat zyskał sobie renomę jednego z najciekawszych wydarzeń w polskim życiu muzycznym i zdobył wierną grupę słuchaczy, którzy w sierpniu zjeżdżają się z całego kraju i z Europy, by przez kilkanaście dni towarzyszyć wykonawcom z całego świata, dla których jest to często pierwszy kontakt z Polską i z polską publicznością. Festiwal dał początek wielu innym projektom muzycznym takim jak choćby „Przedsionek Raju”, „Filharmonia bez Filharmonii’, „Nasz Telemann” czy „Infinite Baroque”, a wcześniej „Poznań Baroque” czy „Festiwal Barokowych Smyczków i Strun”.

W roku 2020 festiwal przeniósł się, jak wiele innych wydarzeń muzycznych, do Internetu i powrócił w swojej tradycyjnej postaci koncertowej w ubiegłym roku. Podobnie jak w roku 2021 wybrane programy będzie można usłyszeć kilkukrotnie w różnych miejscach. W ten sposób twórcy festiwalu chcieliby umożliwić wysłuchanie koncertów możliwe dużej liczbie słuchaczy, w szczególności tym melomanom, dla których codzienny przyjazd do Paradyża może okazać się problem organizacyjnym lub, o czym musimy dzisiaj pamiętać, ekonomicznym.

Letnica k. Zielonej Góry – Gorzów Wlkp. – Świebodzin – Międzyrzecz – Jerzmanowa Paradyż/Gościkowo

W dniach od 4 do 10 sierpnia oraz w dniach 14 i 15 sierpnia koncerty festiwalu odbędą się w Letnicy k. Zielonej Góry, Gorzowie Wlkp., Świebodzinie, Międzyrzeczu i Jerzmanowej a w dniach od 11 do 13 oraz od 16 do 21 sierpnia w Paradyżu-Gościkowie.

Wykonawcy tego rocznej edycji festiwalu to m.in. międzynarodowa orkiestra barokowa Kore, zespoły La Morra i Arparla, consort fletów prostych Brouillamini i soliści występujący, zgodnie z festiwalową tradycją, w różnych konfiguracjach: Michał Gondko, Corina Marti, Jesenka Balic Zunic, Lucile Boulanger, Maria Christina Cleary, Marc Mauillon, Lisandro Abadie, Cyril Auvity, Sara Johnson Huidobro i Davide Monti.

W czasie festiwalu odbędzie się ponad 40 koncertów, a programy większości z nich zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. Będę one obejmować szerokie spektrum repertuarowe od wczesnego średniowiecza po muzykę późnego baroku. Obok dzieł tak znanych koncerty skrzypcowe z cyklu „Il Cimento dell’armonia e dell”invenzione” A. Vivldiego (tym razem bez „Czterech pór roku”), Concerti Grossi z op. 6 J.F. Haendla czy „Kunst der Fuge” J.S. Bacha usłyszymy wiele utworów, które stanowią rzadkość nie tylko na polskiej scenie muzyki dawnej.

Bilety na koncerty dostępne będą w Internecie oraz bezpośrednio przed koncertami. Informacji na ten temat należy szukać na stronie internetowej festiwalu: www.muzykawraju.pl.

Między 4 a 13 listopada 2022 odbędzie się internetowa część festiwalu, w trakcie której zaprezentowane zostaną filmy powstałe w sierpniu oraz premierowe nagrania koncertów, które miały miejsce w czasie wcześniejszych edycji festiwalu.

„Muzyka w Raju” jest projektem Fundacji Muzyki Dawnej „Canor”

Patron medialny: Radio Zachód