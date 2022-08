Szczypiorniści UKS Bachus Zielona Góra – beniaminka II ligi wkrótce rozpoczną przygotowania do sezonu. W zespole niewielkie zmiany, choć istotnym osłabieniem jest rezygnacja z gry Adama Szpary. Pocieszające jest to, że do Bachusa z Zewu Świebodzin wrócił Bartosz Sikorski. W okresie przygotowawczym drugoligowcy zmierzą się m.in. z pierwszoligowymi zespołami AZS UZ Zielona Góra i z Trójką Nowa Sól. O przygotowaniach mówi Tomasz Kościucha – szkoleniowiec Bachusa: