W pierwszym po miesięcznej przerwie magazynie Nasza piłka potężna dawka rozmów o piłce w ZG i okolicach.

Zaczynamy od 3 ligi i Lechii Zielona Góra, potem Carina Gubin.

Następnie 4 liga i Odra Bytom. Idziemy niżej – z okręgówki dużo o Stali Jasień.

A-klasa? Proszę bardzo – Chynowianka Chynów i przed Państwem nowy trener.

B-klasę też mamy – Mewę Cigacice i jej trenera. A do tego byłego reprezentanta Polski, który pojawił się na treningu tego zespołu.

No to co – zapraszamy!