Budujemy więcej domków jednorodzinnych, niż bloków czy apartamentowców, są też one coraz większe i lepiej wyposażone, a zdecydowana większość z nich powstaje wokół dużych aglomeracji miejskich…

M.in. takie dane przynosi najnowszy raport na temat rynku budowlanego w województwie lubuskim.

Wynika z niego, że liczba mieszkań oddanych do użytku w naszym regionie w 2021 roku była nieco mniejsza, niż rok wcześniej. Iwona Goździcka z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zaznacza jednak, że nie jest to powód do zmartwień, ponieważ rok 2020 był pod tym względem niemal rekordowy:

W ubiegłym roku najwięcej mieszkań oddano do użytku w obu lubuskich stolicach. Najmniej budowano z kolei na południu regionu – w powiatach żarskim i żagańskim:

A jakie mieszkania były najczęściej budowane w naszym regionie w 2021 roku?

Dodajmy, że ubiegłym roku przeciętna powierzchnia mieszkania wybudowanego w naszym regionie wynosiła ok. 88 metrów kwadratowych. Mieszkania w budynkach wielorodzinnych miały średnio 57 metrów kwadratowych powierzchni, a domki jednorodzinne ponad 127 metrów.

Wszystkie mieszkania wybudowane w 2021 roku w województwie lubuskim wyposażone były w wodociągi i kanalizację i posiadały podłączenie do sieci energetycznej. W regionie powstaje też coraz więcej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wyposażonych np. w windy czy podziemne lub zewnętrzne miejsca parkingowe.