Właśnie dobiegł końca kolejny etap projektu edukacyjnego dla uczniów i kadry nauczycielskiej pod nazwą „Doświadczyć Dwumiasta”. Słubice realizują go wspólnie z Frankfurtem nad Odrą. W ramach pomysłu nauczyciele brali udział w dwóch warsztatach, podczas których wraz z ekspertami z czterech obszarów tematycznych, wypracowywali dodatkowe materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. – Wiosną natomiast, zespół projektowy realizował różne formy działań wraz z uczniami ze słubickich szkół – tłumaczy dr Joanna Pyrgiel z urzędu miasta w Słubicach.

To nie jest jeszcze zakończenie projektu, gdyż został on przedłużony do końca tego roku. Po wakacjach będą organizowane kolejne lekcje i wspólne spotkania uczniów i nauczycieli ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą.