Nie ma żartów, Oni wracają … i to z materiałami, co do których nie mam żadnych wątpliwości, nic tylko chwalić. W nowej 5 na kolejny tydzień nowe songi Agi Chylińskiej, Richarda Marxa, Toma Grennana, Elli Goulding i Jessie Ware!

AGNIESZKA CHYLIŃSKA Jest Nas Więcej

Agnieszka Chylińska powraca z nowym singlem. Tym razem, to nie tylko propozycja muzyczna, ale też…filmowa.

– Jestem zaszczycona udziałem w tym projekcie wybitnego polskiego aktora Adama Woronowicza, ale to dopiero początek podróży, do której pragnę Was zaprosić. Nigdy nie lubiłam opisywać swojej muzyki ani tekstów. W czasach tak niepewnych i ponurych, jak dzisiejsze, muzyka w mojej opinii staje się bardziej wymowna, niż tysiąc słów. Życzę Wam i sobie, byśmy odkryli na nowo siłę muzyki, która potrafi nie tylko koić ból, czy gasić smutek, ale która też prawdziwie zmienia i autentycznie wpływa na losy ludzi i daje im odwagę, by zmieniali świat…na lepsze.

RICHARD MARX Same Heartbreak Different Day

Zdobywca nagrody Grammy, autor tekstów, producent i autor bestsellerów książkowych, Richard Marx, jest niewątpliwie popkulturowym kolosem, którego wpływy pozostają dziś niezmienne. Teraz Marx zapowiada nowy wielogatunkowy album i jednocześnie debiut w nowej wytwórni Shelter Records. Dziś Marx prezentuje również pierwszą muzyczną zapowiedź albumu, będącą popową propozycją na lato… 'Same Heartbreak Different Day’ została napisana wspólnie z Lucasem Marxem (Katy Perry, Tyron Hapi, Refeci) i Michaelem Jade (Little Big Town, Andy Grammer, Rachel Platten).

TOM GRENNAN All These Nights

Tom opowiada: – 'All These Nights’ to piosenka o wdzięczności za dobrą energię i dobrych ludzi w swoim życiu. Ludzi, którzy przynoszą ci radość i miłość. To początek nowego rozdziału. Mój dźwięk ewoluuje. Otwieram drzwi i ogłaszam: tu jestem!

’All These Nights’ jest następcą najnowszego hitu Toma 'Remind Me’ – nowego ulubieńcaa na żywo, który podbił serca tysięcy fanów na koncertach i letnich festiwalach, w tym jednym z największych tłumów na głównej scenie festiwalu Isle Of Wight 2022. Wiosną Tom Grennan wyruszył w wyprzedaną trasę po Stanach Zjednoczonych, a także Europie i Australii. 4 czerwca dał urodzinowy koncert w rodzinnym Bedford. To największe jak do tej pory show na świeżym powietrzu Grennana w Wielkiej Brytanii, które pomieściło 15 tysięcy osób.

ELLIE GOULDING Easy Lover

Ellie Goulding przedstawia 'Easy Lover’ – oszałamiający kawałek popowej perfekcji, który zapowiada triumfalny i długo oczekiwany powrót Artystki. To pierwsze wydawnictwo od czasu, gdy Ellie znalazła się na szczycie list przebojów z albumem 'Brightest Blue’ (2020).

Napisany i wyprodukowany we współpracy z legendarnym Gregiem Kurstinem i Julią Michaels, utwór zawiera niepowtarzalny wokal Ellie w połączeniu z pulsującym basem, mocnymi syntezatorami, epickimi zmianami tonacji i zaraźliwymi melodiami – to wprost idealne połączenie, gotowe, aby stać się letnim hitem.

Na nowym singlu znajduje się również raper Big Sean, który dodaje swój charakterystyczny flow, kontrastujący z zapierającym dech w piersiach harmoniami Ellie.

JESSIE WARE Free Yourself

Nadchodzą ekscytujące miesiące dla Jessie Ware! Artystka powraca z nowym singlem 'Free Yourself’, który zapowiada jej piąte wydawnictwo.

Utwór został napisany i wyprodukowany przez Coffee Clarence JR i legendarnego brytyjskiego producenta Stuarta Price’a.

– 'Free Yourself’ jest początkiem nowej ery – wyjaśnia Jessie. – Jestem bardzo podekscytowana faktem, że wydaję tę piosenkę pod koniec lata. Można do niej tańczyć bez zahamowań i po prostu się bawić. Tak właśnie ostatnio się czułam, mogąc znów koncertować i śpiewać. Baw się, uwolnij się!

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.