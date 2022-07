12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej przyjęła w swoje szeregi kolejnych wojskowych. Uroczystą przysięgę na sztandar złożyło 60 osób, które kilka dni temu ukończyły pierwszy egzamin na poligonie w Skwierzynie.

Zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, generał brygady Maciej Klisz mówi, że do jednostek wojskowych zgłaszają się osoby z umiejętnościami zawodowymi, które warto wykorzystać także w strukturach wojskowych. – Dziś istotne jest, by odpowiednio zarządzać talentami, które do nas się zgłaszają – mówi generał w rozmowie z Radiem Zachód.

Batalion w Skwierzynie od dziś oficjalnie ma swojego patrona. – Nie ma przyszłości bez kultywowania naszej przeszłości – podkreślał podczas uroczystości w Zielonej Górze pułkownik Zbigniew Targoński, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Słowa przysięgi wypowiedziała Martyna Morawska z Lubska. Dla szeregowej przysięga wojskowa do obietnica składana na całe życie.

Igor Miernik na udział w szkoleniu zdecydował się jeszcze przed maturą. Decyzję o związaniu swojej przyszłości z armią podjął samodzielnie. Choć nie bez znaczenia są tradycje rodzinne i wychowanie.





Obecnie w strukturach 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy około 2 tysięcy żołnierzy. Brygada swoim zasięgiem obejmuje województwo wielkopolskie i lubuskie. Na Ziemi Lubuskiej mamy aktualnie jeden batalion w Skwierzynie. W trakcie tworzenia jest druga tego typu formacja, która będzie się mieścić w Krośnie Odrzańskim.

