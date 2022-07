Cargovia Kargowa – beniaminek piłkarskiej zielonogórskiej klasy okręgowej od kilku tygodni przygotowuje się do inauguracji rozgrywek w sezonie 2022/23. W zespole nastąpią zmiany, ale jeśli chodzi o pozyskanych graczy, to na razie klub nie ujawnia ich nazwisk. Wiadomo, że w Cargovii zabraknie dwóch piłkarzy z Cigacic, którzy wracają do reaktywowanej Mewy. Mówi Jacek Płonka – kierownik Cargovii Kargowa: