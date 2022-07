Solidarna Polska prowadzi zbiórkę podpisów pod projektem zmian w kodeksie karnym. – Musimy sprawić, aby przepisy mówiły wprost, co jest atakiem na wiarę i wyznanie każdego człowieka i co będzie podlegało penalizacji – mówił w piątek w Zielonej Górze minister Michał Wójcik podczas przedstawiania akcji „Stop przemocy – w obronie chrześcijan”.

Jak podkreślił Wójcik w ciągu ostatnich lat doszło do eskalacji ataków i poniżania katolików. Po zmianie prawa przepisy będą mówiły wprost co podlega ukaraniu, a co nie.

W ciągu trzech miesięcy Solidarna Polska chce zebrać w całym kraju ponad 100 tysięcy podpisów. Na razie zebrano już ich blisko 40 tysięcy.