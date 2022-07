Zgodnie ze statystyką przeciętny Lubuszanin konsumuje miesięcznie 0,81 kg cukru. Tak podaje Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego na rok 2021. A żeby było ciekawiej, to w roku 2010, czyli 10 lat wcześniej spożycie wynosiło 1,25 kg. Statystyka zatem informuje nas o dwóch sprawach. Po pierwsze cukru do życia potrzebujemy mało, bo zważywszy, że sporą część statystycznego 0,81 kilograma pochłaniają cukiernicy i ci co kręcą lokalnie rzemieślniczo lody, to doprawdy cukier nie jest w naszych statystycznych gospodarstwach domowych artykułem pierwszej potrzeby. Po drugie zaś pod wpływem dietetycznej propagandy uznającej cukier za śmiertelnego wroga progresywnego społeczeństwa, spożycie cukru systematycznie spada.

Tymczasem patrząc na białe kryształki rozpuszczające się w herbacie, o ile ktoś lubi paskudzić herbatę cukrem, rzadko przyglądając się anihilacji białej trucizny, dostrzegamy rozległe pola zieleniejące się czuprynami buraków cukrowych latem i dymiące podczas kampanii cukrowej cukrownie jesienią. Ba. Mało kto orientuje się, że na cukier i buraki unia nałożyła kiedyś limity. Nałożyła, bo jakby każdy kto ma grunt uprawiał buraki, a każda cukrownia robiłaby z nich cukier, to cukier byłby za tani. Likwidacji polskich cukrowni była jednym z warunków przedakcesyjnych, jako, że niemiecki cukier jest słodszy od polskiego. Tak samo jak ten robiony z polskich buraków, przez polskie cukrownie, ale pod niemieckim zarządem. No i dzięki tej zasadzie większość cukrowni w Polsce ma niemieckiego właściciela. Jak z 78 cukrowni w Polsce zostało 13, limity na buraki i cukier zniesiono. No ale spożycie spada i cukrowy biznes słabo się kreci.

Na szczęście producenci cukru mają łby i raz na jakiś czas naród ogarnia cukrowy hyś i co poniektórzy popadają w imperatyw kompulsywnego gromadzenia cukru. Na tak zwaną czarną godzinę. Co to znaczy, nie bardzo wiedzą, ale gromadzą. Kiedy spytać takich dlaczego, odpowiadają, że: a. bo nie będzie, b., że zdrożeje. I nie da się takim wytłumaczyć, że nikt nie zlikwiduje cukrowni i nie zamieni pól buraka cukrowego na farmy fotowoltaiczne, ale tłumacz to ogarniętemu hysiem. Nie dotrze się do takiego także argumentem ekonomicznym, że nawet jak cukier zdrożeje 10 razy, to będzie to najwyżej tyle co dwie paczki papierosów. O cukrowym hysiu gorliwie donoszą, niemieckie w większości media, w Polce. W efekcie pustoszeją pułki w niemieckich Lidlach, Aldich i Kauflandach, a także w holenderskich Biedronkach. Opozycja założona za niemieckie pieniądze robi antyrządowy raban, a rządowi spada sondażowy słupek. A cukier sobie spokojnie w magazynach czeka. Jak wróci na półki będzie o parę groszy, a może złotych, droższy, spanikowanym spadnie puls, ruszą do sklepów i kupią parę kilogramów na zapas. No bo zdrożeje. Media obwinią rząd za drożyznę, a opozycja obiecywać będzie, że jak dojdzie do władzy, to cukier będzie za darmo.

Świat szanowni Państwo jest znacznie prostszy niż się wydaje. Manewry niemieckiej gospodarki do przewidzenia. Wystarczy nieco tylko ruszyć głową, by wiedzieć, że jak jak dojrzeją buraki i zanim ruszy produkcja nowego cukru, ten zeszłoroczny będzie musiał opuścić magazyny i wtedy cukier stanieje. Najpóźniej we wrześniu.