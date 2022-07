Bulimia i anoreksja – to jedne z najczęściej rozpoznawalnych zaburzeń odżywiania wśród młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Problem ten stał się szczególnie widoczny w czasie pandemii. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Na co zwrócić uwagę i gdzie szukać pomocy?