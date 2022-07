1 sierpnia rusza 7. odsłona ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON – włącz historię”, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Tegoroczna kampania ma nowy, bezpłatny, wirtualny wymiar. Zamiast drukowanych kartek, będzie można wysłać kartkę online za pośrednictwem strony „Dumni z Powstańców”. Do akcji, jak co roku, przyłącza się Radio Zachód.

W piątek w Centrum Prasowym PAP, z udziałem m.in. powstańców warszawskich, członków Komitetu Honorowego, Kapituły Nagrody BohaterONy 2022 oraz reprezentantów partnerów tegorocznej akcji, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca 7. kampanię „BohaterON – włącz historię”.

78. rocznica Powstania Warszawskiego, przypadająca 1 sierpnia, będzie połączona z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON – włącz historię”. To już 7. kampania, której celem jest podziękowanie uczestnikom Powstania Warszawskiego, niesienie pomocy potrzebującym i szerzenie edukacji na temat tego wydarzenia.

Uczestniczka powstania Hanna Zawistowska-Nowińska „Hanka Zerwicz” skierowała podczas konferencji przesłanie do młodego pokolenia: „Przede wszystkim życzliwość dla innych ludzi i tolerancja. Każdy człowiek jest inny, inaczej widzi, inaczej myśli, ale trzeba szanować to, co drugi człowiek nam pokazuje”.

Organizatorka kampanii Agnieszka Łesiuk-Krajewska poinformowała, że tegoroczna odsłona „BohaterONu” ma nowy, bezpłatny, wirtualny wymiar. Zamiast drukowanych kartek, każda osoba na stronie internetowej „Dumni z Powstańców” będzie mogła zamieścić własny wpis, wyrazić wdzięczność Powstańcom Warszawskim za pomocą słów, zdjęć, filmów.

Będzie można też oznaczyć swoje miasto i zaprosić innych do udziału w kampanii w mediach społecznościowych. Akcja potrwa 63 dni w nawiązaniu do czasu trwania Powstania Warszawskiego. Po 2 października możliwość dodawania wpisów zostanie zamknięta aż do 1 sierpnia następnego roku.

Strona www.dumnizpowstańców.pl to nowa forma akcji „Kartka dla Powstańca”, która towarzyszyła poprzednim edycjom „BohaterONu”. W jej ramach przesłanie „Pamiętamy i jesteśmy dumni z tego, co dla nas zrobili” zawarte zostało w ponad milionie kartek, listów i laurek wysłanych do powstańców warszawskich. Organizatorzy liczą, że zmiana formuły i nowy wymiar „Kartki dla Powstańca” zaangażuje nowych odbiorców i zwiększy zasięg akcji.

Tradycyjne kartki do powstańców nadal będą wykonywane i wysyłane, ale wyłącznie przez dzieci przebywające w szkołach przyszpitalnych.

Portal www.dumnizpowstańców.pl od 1 września będzie też elementem działań edukacyjnych. Uczniowie szkół, które zgłoszą się do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”, będą mieli możliwość zamieszczenia wpisu w oparciu o scenariusze zajęć.

Dodatkowo organizatorzy uruchomią platformę www.BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku. Jak co roku, na nauczycieli czeka również seminarium organizowane w Warszawie.

Obecny na konferencji wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który jest przewodniczącym Kapituły Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich powiedział: „Jak co roku o tej porze cała Polska honoruje powstańców i Powstanie Warszawskie. My wszyscy jesteśmy z tego powstania”.

„Gdyby nie ten zryw, ten heroiczny i tragiczny zryw, który był w owym czasie sprawą wspólnotową, jednoczącą, a jednocześnie zupełnie naturalną. Inaczej być nie mogło. Wszyscy, którzy myślą o historii w jakiś inny, opaczny sposób nie rozumieją historii. Historię oceniać możemy tylko i wyłącznie przez zrozumienie kontekstu historycznego. Taka była chwila, taka była potrzeba” – zaznaczył.

Podkreślił, że „to powstanie nas wszystkich stworzyło, bo podtrzymało na lata polską wspólnotę”. „Polska istnieje także dzięki państwa heroicznej postawie, państwa zaangażowaniu, dzięki powstaniu warszawskiemu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości” – dodał.