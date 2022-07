Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej zorganizował dziś specjalną wycieczkę dla małych uchodźców z Ukrainy, którzy od kilku miesięcy mieszkają w hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze.

Ok. 60 dzieci pojechało na cały dzień do parku rozrywki pod Torzymiem. Oprócz mam towarzyszyły im także polskie dzieci, uczęszczające na co dzień do świetlicowego oddziału przedszkolnego i klubu dziecięcego Caritas w Zielonej Górze.

Emocje już przed wyjazdem były ogromne, bo dla wielu ukraińskich dzieci była to pierwsza wizyta w tak atrakcyjnym miejscu:

Dodajmy, że oprócz zabawy w parku rozrywki pod Torzymiem uczestnicy wycieczki będą też mieli zapewniony posiłek, drobne słodycze, a także upominki od Caritas.

W planach jest kolejna tego typu wycieczka, jednak kiedy i gdzie jeszcze nie wiadomo…