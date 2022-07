Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej zorganizował dziś specjalną wycieczkę dla małych uchodźców z Ukrainy, którzy od kilku miesięcy mieszkają w hali sportowej przy ul. Urszuli w Zielonej Górze.

Ok. 60 dzieci pojechało na cały dzień do parku rozrywki pod Torzymiem. Jak zaznacza Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas, oprócz mam towarzyszą im także polskie dzieci, uczęszczające na co dzień do świetlicowego oddziału przedszkolnego i klubu dziecięcego Caritas w Zielonej Górze.

– Mamy nadzieję, że wszyscy będą się tam świetnie bawili – dodaje Grzyb:

Na wycieczkę zorganizowaną przez Caritas pojechał dziś m.in. 11-letni Artem, dla którego będzie to pierwsza wizyta w parku rozrywki:

Z zaproszenia na wycieczkę do parku rozrywki cieszy się też Maria Churilovych, mama 3-letniego Makara, który bardzo czekał na ten wyjazd:

Natalia Prymak, koordynatorka Centrum Migrantów i Uchodźców w Zielonej Górze, mówi, że dzieci z Ukrainy, które przebywają w hali przy ul. Urszuli nie mają zbyt wielu atrakcji.

– Robimy, co możemy, aby zapewnić im choć trochę rozrywki, ale taki wyjazd to z pewnością jest dla nich duże wydarzenie – podkreśla:

Dodajmy, że oprócz zabawy w parku rozrywki pod Torzymiem uczestnicy wycieczki będą też mieli zapewniony posiłek, drobne słodycze, a także upominki od Caritas.

W planach jest kolejna tego typu wycieczka, ale kiedy i gdzie jeszcze nie wiadomo …