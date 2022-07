W tym tygodniu u nas w poczekalni Igo, Rubens, Michał Szczygieł, Komodo z Roxie i potężny skład przyjaciół Calvina Harrisa. W jego ostatnim singlu pojawiają się Halsey, Pharrell Williams i Justin Timberlake.

IGO To Też O Tobie

Artysta porusza w nim ważny w dzisiejszych czasach problem hejtu. Igor Walaszek znany szerszej publiczności pod pseudonimem Igo prezentuje swój trzeci solowy singiel 'To Też O Tobie’. Artysta porusza w nim ważny w dzisiejszych czasach problem hejtu.

– Chyba nie ma osoby, której nie dotknął hejt w internecie. Pisząc piosenkę 'To Też O Tobie’ chciałem poruszyć temat wszechobecnie występującego hejtu i jego bolesnych konsekwencji. Zdecydowałem jednak, że należy iść o krok dalej. Przyłączcie się do mnie, stwórzmy akcję 'Hejt może zabić’ i razem sprzeciwmy się szerzącej się nienawiści w internecie.

Klip w reżyserii Piotra Onopy w metaforyczny sposób przedstawia to, co może spotkać osoby, które dotyka hejt. Więcej już wkrótce na hejtmozezabic.pl

RUBENS Jakoś Trzymam Się

8 kwietnia 2022 roku swoją premierę miała debiutancka EP-ka Rubensa, minialbum 'Wynoszę Się’. Wydawnictwo składa się z pięciu niezwykle osobistych utworów. Rubens to self-made man z krwi i kości. Wszystkie piosenki, które trafiły na 'Wynoszę Się’ zostały napisane, skomponowane i wyprodukowane przez niego samego.

Nowy singiel oficjalnie zapowiada debiutancki album Rubensa, a właściwie Piotra Rubika. Premierę płyty zaplanowano na jesień tego roku.

Teledysk promujący utwór jest najbardziej widowiskowym w dotychczasowej karierze Rubensa. W klipie muzyk między innymi wspina się po jednej z praskich kamienic.

MICHAŁ SZCZYGIEŁ Adrenalina

Artysta powraca z kolejnym wakacyjnym bangerem zatytułowanym 'Adrenalina’. Pierwszy od roku nowy singiel Artysty, to kwintesencja tego co kochamy o tej porze roku – relaks, zabawa i poczucie wolności. Możemy wszystko, a świat leży u naszych stóp. Płyniemy na fali, los nam sprzyja, a w żyłam buzuje 'Adrenalina’.

Michał Szczygieł wspólnie z Liker$ Music, czyli Karolem Serek oraz Pawłem Wawrzeńczykiem stworzyli numer z przebojowym beatem i melodyjnym refrenem, który zostaje w głowie od pierwszych chwil. Nowemu singlowi towarzyszy wakacyjny klip, który powstał w światowej stolicy letnich imprez – Ibizie.

’Adrenalina’ buzuje i zmusza do tańca. Sprawdź układ, który stworzyła @mamanaobrotach i nagraj swojego TikToka używając #buzujeadrenalina albo pokaż co daje Ci przypływ adrenaliny!

KOMODO; ROXIE Alone

Najnowszy singiel Komodo i Roksany Węgiel osiągnął ponad 306 000 wyświetleń na YouTube w trzy dni od emisji! Młoda wokalistka z każdym singlem pokazuje, że dojrzewa nie tylko emocjonalnie, ale i muzycznie. Produkcja muzyczna z Komodo pozwoliła na zaprezentowanie możliwości wokalnych Roksany Węgiel w nowej klubowej odsłonie.

’Ma ogromny potencjał wokalny, który grupa Komodo w sposób fantastyczny ukazała w utworze 'Alone’, a to nie jest jedyny utwór z Roxie przygotowany przez grupę. W niedługim czasie ukażą się kolejne produkcje muzyczne. To początek wspólnych działań Komodo z Roksaną’ – skomentował Dariusz Chojnacki manager grupy Komodo.

– Do tej pory kojarzono nas głównie z produkcji z zagranicznymi wokalistami. Doszliśmy do wniosku, że to już czas, aby przedstawić światu również najlepsze polskie głosy. Idąc tym tokiem od razu pomyśleliśmy o Roksanie. Podczas imprezy sylwestrowej, na której występowaliśmy, mieliśmy możliwość zamienić kilka zdań. Po jakimś czasie spotkanie przy kawie w celu omówienia kierunku współpracy skończyło się nagraniem kilku utworów w tym samym dniu.

C. HARRIS; J. TIMBERLAKE; HALSEY; PHARRELL Stay With Me

Calvin Harris kontynuuje pracę nad ścieżką dźwiękową tego lata! Tym razem prezentuje singiel 'Stay With Me’ z udziałem muzycznych gigantów Justina Timberlake’a, Halsey i Pharrella. Nowy singiel to pierwsza współpraca między Harrisem a Timberlakiem i Halsey oraz drugi z Pharrellem, który wcześniej pojawił się w 'Funk Wav Bounces Vol. 1′.

’Stay With Me’ jest następstwem 'Potion’ z Dua Lipą i Young Thug oraz 'New Money’ z udziałem 21 Savage z nadchodzącego i niecierpliwie wyczekiwanego albumu 'Funk Wav Bounces Vol. 2′, który ukaże się już 5 sierpnia.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.