Narzekanie, że Niemcy są wredni nie ma sensu. To jak narzekanie na upał w lipcu. Słowem oczywistość. Latem musi być gorąco. Tym bardziej, że Niemcy niczego w tym względzie nie ukrywają. W ich wewnętrznej umowie koalicyjnej zawarli wszystkie swoje teutońskie marzenia o byciu światowym politycznym hegemonem i ostoją moralną. Kolejną, czyli IV Rzeszą. A ponieważ tradycyjnie zbywa im rozumu, przy jednoczesnym nadmiarze ambicji i kompleksów, zaplatali się we własne sznurowadła. Nie pierwszy zresztą raz w historii, co ma swoją starożytną nazwę – furor teutonicus.

Bo oto umyślili sobie, że mając doskonałą technologię, korzystając z rosyjskiej taniej energii i chińskich mocy produkcyjnych, stworzą system, w którym będą poganiaczami europejskich niewolników. Koncept zrealizowany już w przeszłości przez imperialistów angielskich, którzy także posiadając technologię, dostęp do afrykańskiej niewolniczej siły roboczej i pól bawełnianych w Ameryce, zbudowali swoją potęgę. Koncept nie uwzględniał jednak tego, że Amerykanie zlikwidują niewolnictwo i zbudują fabryki większe od angielskich. Wyzwolą się i na koniec zniszczą brytyjskie imperium.

Niemiecką ideę spotyka na naszych oczach mniej więcej to samo. Rosjanie zakręcili kurek z gazem, a Chińczycy przejęli niemiecką technologię. Zatem niemiecki nadczłowiek musi czekać, aż chińska elektronika przypłynie do Niemiec, a Rosjanie zechcą przysłać gaz. Puki co w sklepach braki oleju słonecznikowego, zbiorniki na gaz puste i trzeba liczyć każdą kroplę cieplej wody pod prysznicem. Nadto z powodu inflacji zrezygnować z jazdy samochodem i z oszczędności korzystać z komunikacji zbiorowej. Na domiar złego wiatr nie wieje i trzeba przeprosić się z węglem.

Biorąc to wszystko pod uwagę, jasno widać, że Niemcy muszą udawać, że nie lubią Putina a kochają Ukrainę. Choć gdyby mogli, to pomogli by Rosji w najeździe na Ukrainę znacznie bardziej, jak robią to dotąd. Nie dziwi więc, że ociągają się z pomocą, nadal handlują czym się da z Rosją i skrycie zapewniają Putina o wiecznej przyjaźni. Ukraińcom zaś utrudniają obronę jak mogą, sugerując kanałami dyplomatycznymi, że powinni się krajem z Rosją podzielić. Dla swojego i niemieckiego dobra.

Polska, która czynnie uczestniczy w wojnie z Rosją, jako logistyczna baza dostaw wojskowego sprzętu, siłą rzeczy szkodzi swoją polityką Niemcom. Bo im dłużej wojna na Ukrainie trwa, tym niemieckie straty są większe. A ponieważ nie mogą się głośno skarżyć i wprost mścić na Polakach, to szkodzą im pod rozmaitymi pretekstami wysługując się unijną biurokracją, która jak powszechnie wiadomo, szczyci się wszechobecną korupcją i nieoficjalnym wsparciem finansowym od rozmaitych Rosnieftów i Gazpromów, a która zrobi wszystko co każe Berlin i Moskwa. No bo jaka to różnica.

A ponieważ nie po to zainwestowano niemieckie pieniądze w demokrację w Polsce, aby teraz miłujących niemiecką jej wersję, nie wykorzystać. Przecież nie po to daje się ważne stanowiska w unijnych strukturach i szacowne niemieckie ordery, aby nie oczekiwać wdzięczności. Więc wywdzięczają się Niemcom rozmaici łajdacy, którym polska wersja demokracji jest garbem.

Mówię to szanownym słuchaczom z nadzieją, że przestaniecie narzekać, na niemiecką wredność i antypolską agenturę w polskim sejmie. Szkoda nerwów, rzeki płyną do morza, a deszcz pada z góry na dół. Niemiecka wredność jest bowiem oczywista i nieusuwalna. A zdrajców w Polsce jak zawsze dostatek.