Właściciel Enei Zastalu BC Zielona Góra Janusz Jasiński zaprezentował dziś nowych zawodników zespołu. Jak już mówiliśmy – to Glen Cosey, Jan Wójcik i Sebastian Kowalczyk.

A charakteryzował ich w następujący sposób:

Dziennikarze pytali co z asystentem – na razie Zastal go nie ma. negocjował z Marcinem Grygowiczem, ale do porozumienia ostatecznie nie doszło. I na razie to stanowisko jest nieobsadzone:

Co ze sztabem odpowiedzialnym za przygotowanie fizyczne o zdrowie zawodników? Odszedł wszak Piotr Pigla, za niego będzie Oskar Małecki – Owczarek. Nie ma na razie Mateusza Mruka – kolejnej postaci, która była z Zastalem i opiekowała się zawodnikami:

Jasiński był też pytany, czy wybrani są kolejni zawodnicy – dziennikarze bowiem zwracali uwagę, że początek przygotowań już niedługo, a do końca budowy składu jeszcze trochę brakuje:

Jeśli klub chce korzystać z zawodników SKMu Zastalu to czy może myślał też o asystencie z tego klubu?

I jeszcze pytanie od RZG. Czy skład Zastalu jest tak naprawdę tani?

Jak pamiętamy – JJ zapowiadał projekt Zastal2025 czyli oszczędności i spłata długów. Tymczasem zawodnicy jak Cosey, zakontraktowani już Bałkańcy(Kutleśić czy Hadzibegović) oraz Polacy Żołnierewicz czy Kowalczyk też generują spore wydatki. Jasiński odpowiada, że będzie taniej, ale też nie może sobie do końca pozwolić na totalne obniżenie jakości zespołu: