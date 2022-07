Samorząd Lubska wykona ciąg pieszo-jezdny do pałacu w Dłużku. To tu urodziła się ostatnia niemiecka cesarzowa, a po II wojnie światowej mieszkali w nim pracownicy PGR. Mimo zaniedbania i upływu lat nadal jest wyjątkową atrakcją turystyczną. Jest wprawdzie droga, ale dostać się do pałacu w Dłużku pieszo, czy rowerem jest dość trudno. – Właśnie dotarła do nas informacja, że dostaniemy pieniądze na budowę specjalnej drogi dla rowerów i pieszych – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Obecnie pałac w Dłużku jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który od lat próbuje sprzedać nieruchomość. Nieużytkowany obiekt niszczeje. KOWR poczynił więc niezbędne prace naprawy dachu i uporządkowania terenu przed zabytkowym budynkiem.