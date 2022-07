Lgiń doczekał się w końcu modernizacji drogi przebiegającej przez wieś. Wschowskie starostwo pozyskało na ten cel 1,5 miliona złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to miejscowość nad pięknym jeziorem, do której przyjeżdża wielu turystów, a nawierzchnia jezdni jest w złym stanie, a do tego nie ma chodników. – W pierwszy etapie przebudowany zostanie kilometrowy odcinek tej drogi – powiedział starosta Andrzej Bielawski.

M. Turowski, Modernizacja drogi – Lgiń t = 27″

p..Będzie ……..

o.s………………..ruchu drogowego.

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, a zakończenie zadania przewidziano na przyszły rok.