Trudne zadanie czeka w 12 kolejce spotkań PGE Ekstraligi żużlowców Moje Bermudy Stali Gorzów Wlkp., którzy w niedzielę o godz. 16.300 zmierzą się w Toruniu z miejscowym zespołem For Nature Solutions Apatorem.

W porównaniu do ostatnich spotkań w gorzowskiej drużynie nastąpiła jedna zmiana. W miejsce Oskara Hurysza trener Stanisław Chomski zgłosił Jakuba Stojanowskiego.

Właściciel Apatora Przemysław Termiński jest przekonany, że obie drużyny spotkają się w pierwszej rundzie fazy play off i jutrzejszy mecz będzie preludium do tego co czeka obie drużyny w bezpośredniej walce o strefę medalową.

Na zwycięstwo swojej drużyny, ale po dobrym widowisku liczy lider Apatora Patryk Dudek.