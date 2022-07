A to zaskoczenie, na scenę wraca grupa Feel z zapowiedzią nowego albumu, Wilki serwują hit napisany przez Benjamina, na rynek wraca tez Doda, zaserwujemy również nowości od grupy DNCE i Harry’ego Styles’a.

WILKI Podzielony Świat

Podziały to domena polityków. Artyści od zawsze tworzą dla wszystkich. Muzyka łączy i oswaja, tak, jak 'Podzielony Świat’ zespołu Wilki.

Podziały rasowe, narodowościowe, religijne, ze względu na poglądy polityczne, orientację, wygląd, status społeczny… Inność przeraża, sprawia, że powstają mury. To wszystko męczy… Ludzie są przede wszystkim ludźmi i żadna kategoryzacja nie powinna mieć miejsca, nie ma sensu i znaczenia. Jedynie wspólnie możemy zniszczyć sztuczne bariery i być naprawdę wolni. Tym razem głos w sprawie wolności zabiera młode pokolenie, albowiem autorem i wykonawcą najnowszego singla Wilków jest Beniamin Gawliński.

– To piosenka o tym, że zamiast tworzyć coś razem, być ze sobą bliżej, jesteśmy podzieleni. Piętnujemy inność. Oceniamy po wyglądzie. Powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka przez pryzmat tego jaki jest, a nie co posiada. Zasiąść wspólnie do stołu i zacząć rozmawiać. Wystarczy dać sobie i innym trochę wolności i może być pięknie… – tak o utworze opowiada Beniamin Gawliński.

Singiel zapowiada nowy jubileuszowy album zespołu pt.: Wszyscy marzą o miłości, którego premiera jest przewidziana na jesień 2022 nakładem wytwórni Agora Muzyka.

FEEL 7 Stan

Feel powraca w swoim przebojowym stylu, dzięki któremu dał się wszystkim poznać na początku swojej kariery.

Wakacyjny utwór '7 Stan’ opowiada o tym, że często nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego co przyniesie nam świat. Każdy z nas niezależnie od wieku powinien pielęgnować w sobie 7 stan i nie powinien przejmować się sprawami, na które nie mamy wpływu.

Utwór zapowiada nową płytę, która ukaże się już jesienią. 2022 to rok jubileuszowy dla zespołu. To 15 lat hitów, tysiące przejechanych kilometrów i setki koncertów.

DODA Melodia Ta

Po sukcesie jakim okazał się koncert z okazji 20-lecia pracy artystycznej, Doda serwuje nam kolejną niespodziankę – polskojęzyczny singiel zapowiadający nadchodzącą płytę. Utrzymany w mocno klubowej aranżacji utwór, konsekwentnie podkreśla kierunek, w którym zmierza Artystka.

’Melodia Ta’ to gorzka opowieść o trudnej miłości. Warto dodać, że do współpracy nad tekstem, gwiazda zaprosiła utalentowaną artystkę młodego pokolenia – bryską.

Doda znana jest z tego, że w swojej twórczości sięga po symbolikę i zaprasza słuchacza do swojego mistycznego świata. I tym razem nie zawodzi. Czerwień to kolor namiętności, pasji, ale i agresji, czerwone róże kojarzymy z miłością i darem, ale ich kolce symbolizują cierpienie. Te sprzeczności Doda łączy w swoim nowym intrygującym klipie.

DNCE Got Me Good

“Got Me Good” to drugi singiel promujący nadchodzący album grupy. Jego poprzednik 'Move’ ciągle bardzo dobrze radzi sobie w rankingach na całym świecie.

HARRY STYLES Late Night Talking

’Late Night Talking’ to kolejny singiel od Harry’ego Stylesa z nowego albumu. Cieszący się uznaniem krytyków album 'Harry’s House’ znalazł się na szczycie list przebojów na całym świecie i nie przestaje bić rekordów. To bez wątpienia największy debiut tego roku! W Polsce zarówno album jak i singiel „As It Was” osiągnęły oficjalnie złoty status!

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.