Lubuskie centrum zarządzania kryzysowego ostrzega przed burzami z silnym wiatrem oraz opadami gradu.

Dziś od godziny 10:00 niespokojna aura może dotknąć powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki i Gorzów Wielkopolski a od godz. 13 pozostałe rejony województwa lubuskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk to 80 proc.