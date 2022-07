To staje się coraz większym problemem. Z samorządów odchodzą pracownicy, wybierając pracę w przemyśle, gdzie wzrost płac jest ostatnio wyraźny. Dezorganizuje to pracę urzędów, bo obowiązki są te same, a urzędników mniej. – O ile w większych samorządach, gdzie i urzędników jest więcej, udaje się jakoś te ubytki łatać, u nas, w małym urzędzie, każdy taki przypadek to poważny problem – martwi się Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Niestety, jedynym sposobem na zmianę sytuacji jest podniesienie płac w samorządach. Spory płacowe trwały lub trwają w kilku lubuskich samorządach.