W Monachium odbyło się losowanie grup rozgrywek EuroCup Women.

Koszykarki z Gorzowa Wlkp. występujące w tych rozgrywkach jako InvestInTheWest Enea trafiły do grupy C, w której zmierzą się z Galatasaray SK Stambuł (Turcja), Piestanske Cajky (Słowacja) oraz zwycięską drużyną z meczu kwalifikacyjnego między AC Eleftheria Moschatou (Grecja) – Slavia Banska Bystrica (Słowacja).

Nie jest to łatwa grupa, ale bez wątpienia mamy szansę na awans do fazy play off – mówi I wiceprezes AZS AJP Gorzów Wlkp. Michał Kugler.