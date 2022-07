Do trzecioligowej Lechii Zielona Góra powrócił obrońca Sebastian Górski. 30-latek w styczniu ubiegłego roku przeszedł do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice.

A do Lechii wraca na rok, by powrócić do formy, a potem być może znaleźć nowego pracodawcę. Ale klub, jak i miasto bardzo sobie ceni:

Z powrotu zawodnika cieszy się trener Lechii Andrzej Sawicki:

To nie jedyne wzmocnienie klubu przed nowym sezonem. Kontrakty z Lechią podpisali Brazylijczyk Gabriel Estigarribia e Silva i Kacper Zając.