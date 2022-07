Tuż przed wakacjami szkoła podstawowa w Radoszynie otrzymała patrona. W budynkach kiedyś działało gimnazjum, przez chwilę obiekt stał pusty, a potem przeniesiono do niego uczniów z Niekarzyna. Szkoła nie miała więc patrona i jeszcze przed końcem roku szkolnego uczniowie, ich rodzice i nauczyciele chcieli go wybrać. – Największą liczbę głosów otrzymała propozycja by patronem szkoły był Orzeł Biały – mówi Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Pozostałe dwie gminne szkoły – w Ołoboku i Międzylesiu mają patronów już od kilku lat.