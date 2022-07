Kilkunastu artystów z Polski i Niemiec bierze udział w plenerze malarskim, jaki od kilku dni trwa w Henrykowie. Przez ponad dziesięć dni będą tworzyć w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym. – Jestem pod urokiem tego miejsca – powiedziała Agnieszka Mitura, jedna z uczestniczek pleneru.

– To dobre miejsca do tworzenia, ale także do rozmów artystycznych – mówi artysta – plastyk Piotr Warszczowski.

– Jestem zadowolony z zaproszenia do Polski – powiedział Czesław Fojcik.

Na 9 lipca zaplanowano wernisaż poplenerowy.