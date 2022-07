Samorząd Witnicy zachęca do składania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2023. Można to robić od 8 do 21 lipca. Władze Witnicy przeznaczyły na inwestycje z budżetu obywatelskiego 150 tysięcy złotych. – Dzięki pomysłom i zaangażowaniu mieszkańców można zrealizować wiele interesujących i potrzebnych pomysłów – mówi Lubomir Fajfer zastępca burmistrza Witnicy.

Ogłoszenie wyników budżetu obywatelskiego na rok 2023 przewidziano pod koniec września.