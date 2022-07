W Belwederze odbędzie się dziś posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bez podziałów na rządzących i opozycję przy jednym stole będziemy rozmawiali o ważnych dla Polski sprawach związanych z bezpieczeństwem po szczycie NATO w Madrycie – oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w krótkim nagraniu zamieszczonym na Twitterze przypomniał, że w poniedziałek wczesnym popołudniem w Belwederze odbędzie się posiedzenie RBN na jego zaproszenie. Jak dodał, uczestniczyć w nim będą przedstawiciele wszystkich liczących się stronnictw politycznych.

„Bez podziałów, bez dzielenia na rządzących i opozycję, wszyscy razem usiądziemy przy jednym stole i będziemy rozmawiali o ważnych dla Polski kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Przede wszystkim o tym, co kilka dni temu działo się w Madrycie w czasie szczytu NATO, kiedy przywódcy państw NATO dyskutowali na temat kwestii bezpieczeństwa i tego jak w przyszłości NATO powinno działać, aby bezpieczeństwo państw członkowskich było zapewnione w jak największym stopniu, ale przede wszystkim, żeby przywrócić pokój na świecie, czyli co zrobić żeby zakończyć wojnę na Ukrainie” – powiedział prezydent.

Dodał, że właśnie te kwestie chce omówić i przedyskutować z polskimi politykami. „Ale (chcę – PAP) przede wszystkim razem porozmawiać o tej chyba najważniejszej polskiej sprawie jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo, zwłaszcza wobec wojny, która toczy się na Ukrainie w wyniku rosyjskiej napaści. Cieszę się, że po raz kolejny wszyscy odpowiedzialnie podchodzą do sprawy. Cieszę się, że polski świat polityki siada razem i będzie rozmawiał o tej niezwykle ważnej kwestii. (…) Wierzę w to, że dzisiejsza RBN to będzie kolejny dobry moment dla Polski, który będzie budował sferę naszego bezpieczeństwa” – podkreślił Duda.

Na zakończonym w czwartek madryckim szczycie NATO sojusznicy przyjęli nowa koncepcję strategiczną, w której Rosja została uznana za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników, pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Przywódcy potępili napaść Rosji na Ukrainę, zadeklarowali poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Na szczycie zapowiedziano zwiększenie obecności wojskowej na wschodniej flance – rozmieszczone w regionie wielonarodowe batalionowe grupy bojowe mogą być w razie potrzeby rozbudowane do wielkości brygad. Jako wyzwanie zostały określone Chiny. Za wyzwanie dla bezpieczeństwa i czynnik zwiększający inne zagrożenia zaliczono zmianę klimatu. Szczyt zaprosił do członkostwa Finlandię i Szwecję.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził zapowiedziane w marcu przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu US Army USA do Polski, gdzie obecnie znajduje się wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, koordynujące działania amerykańskich wojsk lądowych w Europie.

Przywódcy państw i rządów zadeklarowali zaangażowanie na rzecz demokracji, wolności jednostki, praw człowieka i rządów prawa; potwierdzili przywiązanie do zasad Karty Narodów Zjednoczonych.