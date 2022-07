Daniel Olbrychski przyciągnął na scenę letnią gorzowskiego teatru wielu swoich sympatyków. Pierwsi widzowie pojawili się już półtorej godziny przed spotkaniem. Później trudno było już nawet o stojące miejsca.

Daniel Olbrychski wystąpił z programem zatytułowanym „One man show”. Artysta opowiadał historie i anegdoty z życia zawodowego i osobistego.

Występ Daniela Olbrychskiego był kolejną propozycją w ramach sceny letniej gorzowskiego teatru. W niedzielny wieczór z programem „Kobieta do zjedzenia” wystąpi Magdalena Smalara. Będzie to opowieść o największej namiętności świata, czyli o jedzeniu. Scena letnia działa do końca lipca. W piątki prezentowane są spektakle dla dzieci, a w soboty i niedziele – dla dorosłej publiczności. Wstęp jest bezpłatny.