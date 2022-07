Piotr Żyto nie poprowadzi już w tym sezonie żużlowców Stelmetu Falubazu Zielona Góra! Zarząd klubu ogłosił taką decyzję w piątek wczesnym popołudniem. Jednocześnie władze Falubazu nie wskazały nazwiska następcy.

W komunikacie podano jedynie, że w niedzielnym spotkaniu z Trans MF Landshut Devils zielonogórską drużyną ma prowadzić kierownik drużyny Marek Mróz wraz z Tomaszem Szymankiewiczem. Obaj byli do tej pory w sztabie szkoleniowym Falubazu. Czy będzie to jedynie rozwiązanie tymczasowe, a może do końca sezonu? Czas pokaże.

– Bardzo doceniamy dotychczasowy wkład, pracę i zaangażowanie Piotra Żyto, jednak nie mogliśmy postąpić inaczej. Trener również zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za wynik zespołu – powiedział na łamach stront falubaz.com prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała. – Nie była to łatwa decyzja, ale w tym momencie zmiana na stanowisku trenera stała się koniecznością. Życzymy Piotrowi wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym i wierzymy, że zawsze będzie dobrze wspominał lata pracy w Zielonej Górze – dodał włodarz.

Przypomnijmy, że Falubaz, który ma na ten sezon jasny cel w postaci powrotu do PGE Ekstraligi przegrał w minioną niedzielę na wyjeździe z broniącym się przed spadkiem Zdunek Wybrzeżem Gdańsk 40:50. Wcześniej przegrał także mecz na szczycie w Bydgoszczy z drugim pretendentem do awansu – Abramczyk Polonią. Zielonogórzanie pozostają na drugim miejscu w tabeli eWinner I ligi i tracą do bydgoszczan 3 punkty.

W niedzielę o 14.00 Falubaz podejmie beniaminka z Landshut. Zarząd klubu w czwartek postanowił, że kibice obejrzą ten pojedynek za darmo – w ramach rekompensaty za ostatnią niespodziewaną porażkę.