Lot balonem (na uwięzi) – to jedna z niespodzianek, jaką przygotowano w ramach obchodów 765. urodzin miasta, które już w najbliższą sobotę.

Zakotwiczony na ziemi balon unosi się na wysokość od 20 do 40 metrów i przez kilka minut pełni formę tarasu widokowego. Atrakcja będzie bezpłatna. Potrwa od 19.00 do 22, pod warunkiem odpowiedniej pogody. Na lot nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale podczas wydarzenia chętnych obowiązuje kolejka w wyznaczonym miejscu na błoniach nad Wartą. Gondola balonu uniesie od 2 do 4 osób jednocześnie, w zależności od wagi pasażerów. Miasto zapowiada, że jeśli loty spodobają się gorzowianom, będzie szukać okoliczności, by je powtórzyć.