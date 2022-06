Trwa rekrutacja do zielonego gospodarstwa opiekuńczego „Tańczący Żuraw” w Jordanowie. Projekt prowadzi świebodziński ośrodek Pomocy Społecznej.

To oferta skierowana do osób po 60 roku życia lub osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świebodzin. Ma zapewnić im opiekę i dać możliwość spędzenia czasu wśród innych ludzi.

Zielone gospodarstwa to nowa forma opieki dziennej nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. W województwie lubuskim mają powstać trzy.

– Mamy sześć miejsc – mówi Monika Filińska, dyrektor OPS.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu będą codziennie dowożone do Jordanowa, samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

– W gospodarstwie będzie zapewniona opieka i wsparcie. Planujemy dużo zajęć organizowanych na świeżym powietrzu, ale nie tylko – wymienia Monika Filińska.

Projekt do którego przystąpiła gmina Świebodzin jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Sulechowie.