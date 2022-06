Usunięcie polskich flag z cmentarza w Katyniu to mordowanie pamięci żołnierzy po raz drugi; została wystosowana nota do rosyjskiego MSZ; zrobiliśmy wszystko co możliwe, ale liczymy, że uda się zrobić więcej, by pamięć żołnierzy nie była deptana – powiedział w Studiu PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Powiedział także, co sądzi o postawie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.