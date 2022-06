Uczniowie z Barlinka, Rygi i Aten sprawdzali jak wygląda praca dziennikarza i realizatora Radia Zachód „od kuchni”. Było to możliwe dzięki projektowi Erasmus, do którego przystąpiły trzy szkoły. Uczniowie i nauczyciele z Łotwy, Polski i Grecji mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje prasa, radio, telewizja i dziennikarstwo internetowe w poszczególnych krajach.

Nauczyciel Krzysztof Komorowski z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku mówi, że projekt unijny trwał 3 lata. – Ten czas pozwolił nam poznać bliżej pracę dziennikarską, byliśmy m.in w Atenach i Rydze – dodaje.



Uczniowie z Barlinka podkreślają, że praca radiowca nie należy do najłatwiejszych.



Yanis i Stavros przyjechali z Grecji. Obaj zgodnie podkreślają, że praca dziennikarza w Europie wygląda podobnie.



tłumaczenie:

To naprawdę fajnie wygląda. Każda stacja radiowa, która odwiedzaliśmy do tej pory wygląda od środka podobnie. Dziś rozmawialiśmy tutaj na wiele tematów związanych z pracą radiową. Czy jest to trudna praca? Myślę, że bardzo stresująca by na antenie wypaśc bardzo naturalnie. To było moje pierwsze doświadczenie z takimi wyposażeniem radiowym. Ciekawa była interakcja między prowadzącymi i słuchaczami. Nie zgadzam się zee Stavrosem, że jest to stresujące, bo wyszło to bardzo naturalnie i cool.

Spotkania w 3 krajach europejskich odbywają się w ramach unijnego projektu „Migracja europejska okiem dziennikarskim”.