Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzymał tzw. Status Diamentowy, czyli najwyższą ocenę ekspercką przyznawaną za maksymalne skrócenie czasu ratowania życia i zdrowia osób po udarach.

Wyróżnienie przyznane zostało przez międzynarodową Inicjatywę Angels, która zajmuje się m.in. monitoringiem jakości leczenia w niemal 7 tys. szpitali na całym świecie.

Jak mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, ten sukces to efekt pracy wielu osób, które ratują pacjentów po udarach:

Anna Kiełkowska, konsultantka Inicjatywy Angels w Polsce, przypomina, że Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przystąpił do ich programu w 2019 roku i od tamtej pory systematycznie rozwija system leczenia pacjentów po udarach.

Jak zaznacza, poprawa jakości leczenia w tym zakresie to główne zadanie Inicjatywy Angels:

Z Diamentowego Statusu dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze cieszy się Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

Dodajmy, że do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze trafia w ciągu roku ok. 400 pacjentów po udarach. Średni czas udzielania im pomocy ratującej życie i zdrowie to ok. 30 min. od momentu pojawienia się pierwszych objawów udaru i telefonu alarmowego na pogotowie, aż do podania niezbędnych leków już na szpitalnym oddziale neurologii.

To trzy razy krócej, niż było przed przystąpieniem szpitala do programu Inicjatywy Angels.