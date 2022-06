Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze uzyskał w tym kwartale jako jeden z 3 szpitali w Polsce, najwyższy Diamentowy Status od międzynarodowej inicjatywy Angels. To nagroda za błyskawiczne udzielanie pomocy pacjentom w ostrej fazie udaru.



Średni czas, od przyjęcia pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy do podania leku neurologicznego to obecnie niespełna 40 minut. Szybkie leczenie to szansa dla pacjentów na powrót do normalności, i brak niepełnosprawności.

– Teraz musimy postawić też na edukację społeczeństwa, zapoznajmy się ze skalą FAST – mówi Piotr Rozpędowski, koordynator wdrażania projektu w zielonogórskim szpitalu:

– To sukces wielu pracowników medycznych szpitala – dodaje Anna Kiełkowska, konsultantka inicjatywy Angels:

– Nasza szybka pomoc to owoc długiej pracy i stawiania sobie kolejnych celów – zaznacza Szymon Michniewicz, kierownik SOR-u w Zielonej Górze:

– Osiągnęliśmy genialne wyniki – podkreśla Szymon Jurga kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii:

Rekordowa pomoc od przyjęcia pacjenta na SOR do podania leku to 17 minut.