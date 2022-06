Dziś w kalendarzu przypada ważny dzień, na którym szczególnie skupiają się dzieci. To Dzień Ojca. Najmłodsi członkowie rodziny chcąc podziękować tacie za to, że jest przygotowują skrycie niespodzianki. To własnoręcznie wykonane laurki, bądź drobne prezenty kupione za ciężko zaoszczędzone pieniądze.

Mimo, iż święto to nie ma szans w rywalizacji z Dniem Matki, to jego popularność wciąż rośnie. A takie chwile są dla każdego taty powodem do dumy zawsze okraszonej uśmiechem, a czasem i łzą wzruszenia. Pierwszoklasiści z żagańskiej „Trójki” nie szczędzili ciepłych słów mówiąc o tacie: